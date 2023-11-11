“شوف مسلسل عثمان مترجم قبل أي حد ” استقبل الآن تردد قناة اليرموك 2023+ أهم برامج ومسلسلات قناة اليرموك

تردد قناة اليرموك 2023 سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال حيث تعتبر قناة اليرموك واحدة من القنوات الفضائية الأردنية المميزة التي تقدم مسلسلات تحظى على إعجاب وقبول الكثير من المشاهدين ومن بين أبرز هذه المسلسلات مسلسل قيامة عثمان وذلك فضلًا عن قيام القناة بتوفير كثير من البرامج المتنوعة الأخرى مثل الترفيهية والدينية والثقافية وغيرها وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم.

تردد قناة اليرموك 2023

تردد قناة اليرموك 2023، فيما يلي سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة اليرموك على القمر الصناعي وذلك كما يلي:

تردد قناة اليرموك: 1168.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة اليرموك

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية تم إنشاؤها في عام 2012 لتضم مجموعة واسعة ومتنوع من المحتويات التي تتناسب مع احتياجات الجمهور واهتمامات المشاهد المختلفة حيث تقدم القناة مجموعة برامج متنوعة ما بين ترفيهية ودينية وثقافية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القناة تتميز بجودتها العالية وحرصها على توفير كافة المحتويات الهادفة والمفيدة لدى المشاهد.

برامج قناة اليرموك

توفر قناة اليرموك مجموعة مختلفة من البرامج التي تلائم احتياجات ومتطلبات الجمهور مثل البرامج الدينية والثقافية وغيرها وفيما يلي أبرز هذه البرامج: