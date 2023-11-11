ثبت تردد قناة روتانا سينما 2023 الجديد واستمتع من بيتك بأفضل الأفلام المصرية القديمة والجديدة

عشاق الأفلام المصرية السينمائية الأصيلة يبحثون حاليًا عن تردد قناة روتانا سينما 2023 الجديد، وذلك من أجل تنزيل القناة على جهازهم، ومن ثم الاستمتاع بأوقاتهم داخل المنزل على شاشة التلفاز، حيث مشاهدة عدد مميز من الأفلام القديمة والحديثة والتي تُعرض عرض أول على شاشة القناة، فدعونا نرفق لكم تردد القناة وخطوات التحميل خطوة بخطوة.

تردد قناة روتانا سينما 2023 الجديد

مجموعة قنوات روتانا بأكملها غنية عن التعريف، وعلى وجه الخصوص قناة روتانا سينما والتي بها مكتبة كاملة متنوعة من أفلام مصرية أصلية يحبها المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي وليس في جمهورية مصر العربية فقط، وتتميز القناة بعرض مميز للأفلام المصرية القديم منها والحديث بجودة عالية ودون أي تقطيع في أي مرة يتم مشاهدة القناة بها، ويأتي التردد الخاص بها على الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي لروتانا سينما هو النايل سات.

بيانات التردد هي 12226.

تصويب الخطأ على 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

ناحية الاستقطاب للقناة هو الأفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة روتانا سينما 2023 الجديد

قناة روتانا سينما واحدة من أشهر القنوات العربية بالوطن العربي، وهي متخصصة في عرض الأفلام المصرية على مدار 24 ساعة دون انقطاع، مع فواصل إعلانية قصيرة للغاية، ولهذا يرغب الكثيرون في تحميل ترددها، والذي يكون وفقًا للخطوات التالية: