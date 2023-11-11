قرار وزاري مفيهوش هزار.. منظومة صرف السلع التموينية الجديدة+  رسائل SMS من التموين للتوعية

منظومة صرف السلع التموينية الجديدة تعتبر أحد الأنظمة التي أطلقتها وزارة التموين في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية التي تواجهها البلاد حيث تحرص الوزارة على بذل كافة جهودها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إطلاق عديد من المبادرات التي تعمل على توفير كثير من السلع وغيرها من المستلزمات وذلك بأفضل جودة وأسعار مميزة للغاية تناسب كافة الفئات في المجتمع.

منظومة صرف السلع التموينية الجديدة

منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، حرصت وزارة التموين على توفير خدمات مميزة خاصة بصرف السلع التموينية وفيما يلي أبرز المعلومات حول المنظومة الخاصة بذلك:

تهدف منظومة السلع إلى توفير أسعار مميزة ومناسبة للسلع المقررة في التموين.

حيث تعمل المنظومة على مواجهة أي تلاعب في المنافذ المخصصة لبيع السلع التموينية للمواطنين.

كما تضمن هذه المنظومة إمكانية إتاحة الفرصة لكافة المواطنين في الاستفادة من السلع بشكل عادل.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومة تباشر عملها في أكثر من 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أن هذه المنظمة سوف يتم ميكنة الخدمات المقدمة بها وتطبيقها في المحافظات التي تعمل بها هذه المنظمة بشكل يسهل الحصول على الخدمة.

رسائل SMS من التموين للتوعية

تعتبر خدمة الرسائل القصيرة من الخدمات التي تقوم بها وزارة التموين من خلال إرسال القيمة الخاصة بالدعم الذي خصصته الوزارة لكل فرد مقيد على بطاقات التموين وكذلك إبلاغهم بالقيمة المقرر دفعها للتاجر الخاص ببيع سلع التموين، كما توفر الوزارة كذلك تطبيق مخصص يقوم بتوفير كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاج إليها المواطنين بشأن هذا الموضوع.