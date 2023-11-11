أخبار مصر
فرصة هايله في النيابة لو متخرج من كلية الحقوق .. معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة
فرصة هايله في النيابة لو متخرج من كلية الحقوق .. معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة
قامت هيئة النيابة الإدارية بطرح الأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية للخريجين الجدد من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
الورق المطلوب للتقديم في وظيفة النيابة الإدارية
- طلب تعيين وظيفي باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد.
- شهادة التخرج المؤقتة ( الإفادة) موضح بها مجموع الدرجات.
- شهادة بتقديرات السنوات وموضح بها المجموع بدرجات كل سنة على حده.
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
- وجود ما يثبت الموقف من التجنيد او صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة لتأدية الخدمة العامة للإناث او الاعفاء منها.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم او المتقدمة وتكون سارية.
- صورة بطاقة الرقم القومي للأب وللأم وتكون سارية.
- صحيفة للحالة الجنائية لوالد المتقدم أو المتقدمة، وفي حالة السفر يقدم شهادة تحركات من الجوازات ويمضى تعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.
- شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.
- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 18 x 13 سم.
- بالنسبة لخريجي كلية الشرطة، يجب عليه إحضار إفادة من كلية الشرطة موضح بها اسم المتقدم وسنة التخرج والمجموع الحاصل علية من المجموع الكلي ونسبته المئوية على أن تكون موجهه للنيابة الإدارية ولن يقبل الملف دون ذلك.
وشددت الهيئة الإدارية على ضرورة تحضير جميع الأوارق وإحضارها عند سحب الملف في الموعد المحدد لكل جامعة.