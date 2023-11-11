الإعلانات فيها 5 ثواني…تردد قناة كوين 2024 أفلام ومسلسلات أكشن عربي وتركي وأجنبي..مش هتزهق خالص

تردد قناة كوين 2024 هذه القناة تتميز بأنها تقدم مجموعة من أفضل وأبرز المسلسلات التي يود الكثير من المتابعين مشاهدتها، حيث أنها تقوم بعرض محتوى خاص بها فقط وتعرضها بطريقة مميزة ومشوقة عن القنوات الأخرى، وتقوم بعرض قضايا المجتمع على القناة بطريقة واقعية حتى يستمتع المتابع من المحتوى الذي تعرضه فهي تعرضه بصورة مباشرة.

تردد قناة كوين 2024

تردد قناة كوين 2024 من القنوات التي تهتم بعرض كل المسلسلات حصريا وهي من القنوات الحديثة التي أظهرت قيمتها وفرضت نفسها، وذلك من خلال عرض البث الخاص بها وتقوم بعرض مسلسلات مشهورة ومتنوعة، وتقوم بعمل فواصل صغيرة جدا حتى لا يمل المتابع وأوضح لكم تردد هذه القناة في النقاط الآتية:

القمر الصناعي بها: نايل سات.

التردد للقناة يكون: 10853.

معدل الترميز الخاص بها: 27500.

معامل التصحيح يكون: 6/ 5.

الجودة لهذه القناة: HD.

التشفير الخاص بالقناة هو: مجاني.

مميزات قناة كوين الحديثة 2024

قناة كوين زاد البحث عنها من قبل المشاهدين في الأوقات الأخيرة، وذلك لأنها استطاعت في فترة قليلة أن تثبت قيمتها وجودتها، حيث أنها تتميز القناة بمجموعة من المميزات التي جعلتها من أبرز القنوات وهذه المميزات كالآتي: