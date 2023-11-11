شيبسي فورنو من ضمن المقاطعات؟ .. شيبسي فورنو انتاج شركة داعمة لأسرائيل التفاصيل بالكامل

بعدما تم الإعلان على أن الكثير من الشركات التي أعلنت عن دعمها بشكل صريح لإسرائيل وذلك خلال الحرب الأخيرة لها على قطاع غزة في فلسطين، أصبح يتسائل حالياً العديد من المواطنين على أصل جميع المنتجات الموجودة في الأسواق والشركات المنتجة لها، وذلك قبل الشراء لمقاطعة جميع المنتجات التي تدعم إسرائيل من ضمنهم شيبسي فورنو.

الشركة المنتجة لشيبسي فورنو

شيبسي فرنو من المنتجات المتاحة بكثرة في الأسواق، ولكنها تدعم إسرائيل وبذلك تتواجد ضمن قائمة المقاطعة المعلن عنها .

ينتمي شيبسي فورنو إلى شركة بيبسيكو الأمريكية، وهي إحدى الشركات متعددة الجنسية، وهي متخصصة في مجال المواد الغذائية، ومتخصصة في انتاج الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى انتاجها وصناعتها للمشروبات الغازية الموجودة حالياً.

حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية

في خلال الفترة الحالية بدأ العديد من الأشخاص المهتمين بحملات المقاطعة في إعداد قوائم تحتوي على المنتجات التي يثبت وجود تعامل ودعم بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي سواء على مستوى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي.

يجب الإشارة إلى أن حملة المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيليه تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة والأراضي الفلسطينية عامة، والذي اسفر ضحيته الآلاف من الضحايا والمصابين والنازحين، ويأتي في مقدمة ذلك الأطفال والنساء داخل القطاع، وهي حملات لمقاطعة كل المنتجات التي يثبت وجود علاقة بينها وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي.

البدائل المحلية المتاحة لشيبسى فورنو