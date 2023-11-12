شروط وأسعار شقق الاسكان للايجار.. تعرف على تفاصيل ومساحات وحدات الإسكان بنظام الإيجار

قام مجلس الوزراء اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص ببدء إطلاق مشروع تجريبي اولي لايجار شقق الإسكان الاجتماعي، حيث أكد الصندوق أن هذا الطرح سوف يكون من خلال التعاقد والتعاون مع واحدة من شركات الخدمات المالية المتخصصة، لهذا يريد العديد من المواطنين معرفة شروط وطريقة الحصول على هذه الوحدات وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

شروط الحصول على وحدات الإسكان بنظام الإيجار

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل أن يحصل المواطن على شقق الإسكان بنظام الإيجار، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الحد الأدنى الشهري الذي يحصل عليه المواطن 2500 جنيه مصري.

يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 6000 جنيه وللأسرة 8000 جنيه مصري.

يجب أن يتم إجراء بحث اجتماعي للمتقدمين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهذا من أجل التأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

يشترط أن يتم إجراء استعلام سبق استفادة للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

يستطيع المواطن المشاركة ببرنامج الإيجار من غير الحصول على دعم نقدي بالإضافة إلى عدم تملك الوحدة في نهاية الفترة الإيجار وهذا في حاله وجود سبق استفادة أو تملك المواطن وحدة سكنية.

يجب أن يلتزم المتقدم باستخدام الوحدة السكنية في السكن فقط.

طرح شقق الإسكان للإيجار

قام صندوق الإسكان الإعلان عن طرح نحو 100 وحدة سكنية بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات في أربع محافظات تجدد وفقا لرغبة المتقدم دون دفع مبالغ مالية بالقيمة الإيجارية في السوق على أن يكون الإيجار الشهري للشقة مساحة 90 متر هو 1500 جنية وايجار الشقة مساحة 75 متر هو 1200 جنيه شامله لكل من مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة وتزداد سنويا بنسبة 7% وهذا وفقا للمشروع التجريبي الأول.