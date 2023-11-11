3 أيام لو قصيتي شعرك فيهم هيكون حرير.. مواعيد قص الشعر في شهر نوفمبر 2023شعر

تتسائل الكثير من السيدات عن مواعيد قص الشعر خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك للتمكن من الحصول على نتيجة قوية ومميزة.

ومن أسباب قص الشعر هو الهدف من تقويته أو إطالته أو غيرها من الأسباب التي تسبب المنفعة للشعر.

المواعيد المهمة لقص الشعر في شهر نوفمبر الحالي

أيام قص الشعر تختلف من يوم لآخر بحسب الليالي القمرية التي ينصح الدكاترة بقص الشعر وتقليم الأظافر فيها للهدف من علاج بعض المشاكل التي قد تواجههم.

والمميز في قص الشعر خلال هذه الأيام هو تقوية خصلات الشعر والقضاء على المشاكل التي تعاني منها السيدات من التقصف والتساقط وهو من أفضل الطرق التي تعالجهم بالإضافة إلي ارتباط هذا الميعاد بعلم الطاقة.

افضل الاوقات والأيام التي يمكن في خلالها قص الشعر أو أطرافه أو تقليم الاظافر

هناك ثلاث أيام تكون من أفضل الأوقات التي يمكن في خلالهم قص الشعر والأظافر للزيادة من التقوية والنضارة والمعاجلة من بعض المشاكل.

تكون أفضل أيام قص الشعر في شهر نوفمبر هي:

13 – 17 – 15 من شهر نوفمبر وهذه أيام لقص الشعر.

والسبب في قصه يوم 13 من شهر نوفمبر يكون للكثافة.

والسبب في قصه يوم 14 من شهر نوفمبر يكون للتطويل.

والسبب ف قصه يوم 15 من شهر نوفمبر يكون إلى الجمال والنضاره.

والسبب في قصه يوم 16 من شهر نوفمبر يكون للتقوية.

والسبب في قصه يوم 17 من شهر نوفمبر يهدف لتقوية جذور الشعر.

والقص يكون في النهار افضل بكثير، لأن الفيتامينات والمعادن ترتكز ليلاً في أطراف الشعر والاظافر.