معقول ارخص سعر موبايل بالمواصفات دي .. مواصفات موبايل Oppo A2 الجديد

في الوقت الحالي يهدف الكثير من المستخدمين إلي التساؤل عن مواصفات Oppo A2 أوبو الجديد وسعره، حيث تعد سلسلة هواتف شركة اوبو من اقوى وافضل انواع الهواتف المحمولة الموجودة في العالم.

وشركة اوبو تسعى دائما على تقديم احدث الهواتف المنافسة مع الشركات الاخرى باسعار ومواصفات منافسة.

مواصفات هاتف Oppo A الجديد

موبايل اوبو اي 2 به العديد من المميزات وهي كالتالي:

يكون الهاتف بأبعاد 162.7*74.3* 8 مم

يكون الهاتف بوزن 183 جرام

يكون الهاتف بخاصية الحماية من الغبار والماء

وتكون الخامة الخارجية للهاتف من البلاستيك

يتيح الهاتف تركيب شريحتين اتصال والتي تدعم الجيل الخامس، كما انه لا يدعم الهاتف تركيب كارت خارجي ميموري.

يكون الهاتف بمساحة تخزين 265 جيجا بايت

يكون الهاتف مش زي كده عشوائيه رام 8 جيجا بايت او في 12 جيجابايت او 512 جيجا بايت

يكون الهاتف بكاميرا خلف اماميه بدقه 8 ميجا بيكسل

ويكون الهاتف أيضاً مدعم بكاميرا خلفيه مزدوجه واحدة بدقة 64 ميجا بيكسل والثانية بدقه 2 ميجا بيكسل

ويكون الهاتف أيضاً مدعم بفلاش ليد يدعم الكاميرا اثناء تصوير الصور او الفيديوهات

يتيح الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية

يكون الهاتف بمستشعرات من النوع IR Blaster

يكون الهاتف ببطارية من الليثيوم بوليمر والتي تكون بسعة 5000 ملي أمبير

الهاتف يقوم بدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات

ألوان الهاتف مميزة باللون الاسود او البنفسجي او البني

سعر هاتف Oppo A2 الجديد اليوم

سعر هاتف اوبو 2 الجديد بالنسخة 8 جيجا رام مع سعة تخزين 265 جيجا بسعر خيالي ب 250 دولار، وبالنسبه للنسخه 12 جيجا رام مع سعة تغذية 256 جيجا ب 275 دولار أمريكي فقط، أما بخصوص النسخة 12 جيجا رام مع سعة تخزين 512 جيجا ب 330 دولار أمريكي فقط .