امتحانات نص السنه على الأبواب.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2024

يبدأ العد التنازلي لمواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول في مصر لجميع الصفوف الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني ( الدبلومات)، وبذلك يبدأ الطلاب في مصر في استعداداتهم لماراثون امتحانات نصف السنة الدراسية الاولى، و يتسائل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن موعد الامتحانات، وهي المحطة الاخيرة للترم الدراسي والتحصيل نحو النجاح والتفوق الدراسي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وفقًا للمعلومات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن جدول امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي ابتداءً من الأحد 14 يناير 2024، وستتخذ المدارس التعليمية الفنية تدابيرها لامتحانات صفوف النقل في الثلاثاء 9 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، يستمر العام الدراسي للفترة 2023/2024 لمدة 35 أسبوعًا، حيث بدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن ينتهي في 8 يونيو 2024، يُشمل ذلك جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والخاصة للغات، كما تُعلن فترة إجازة نصف العام الدراسي ابتداءً من 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 8 فبراير 2024.

تفاصيل العام الدراسي

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جهود الوزارة في توفير منظومة تعليمية متميزة مبنية على ضمان الجودة، وأشار حجازي إلى أن التطوير المستمر للتعليم وعودة المدرسة لأداء دورها الحقيقي، وعودة الطلاب إلى بيئة التعلم، يشكلان الأهداف الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليًا، وأضاف أن تحسين عملية التعليم وضمان انتظامها هو الهدف الرئيسي، بهدف تحقيق عام دراسي منظم ومنضبط. تلك الجهود تسعى لتحقيق بيئة تعليمية تحفز على الابتكار والتطوير، مما يعزز تجربة الطلاب ويسهم في تحسين مستوى التعليم بشكل عام.