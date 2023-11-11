الفلوس للمعاشات بالكوم..جدول العلاوات الخمسة والمستفيدين منها بعد قرار المحكمة// المالية عايزة حل للميزانية

جدول العلاوات الخمسة والمستفيدين من أهم المواضيع التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الأوان الأخيرة من قبل أصحاب المعاشات، حيث أنهم يتلقون من العلاوات استحقاقاتهم المنتظمة، والعلاوات الخمسة هذه تعد من الإجراءات الحكومية لكي تدعم المعاشات وتعمل على تحسين أوضاع كل المستفيدين، والعلاوات تشمل معها الزيادة الدورية بأعلى معاش والترقية الاجتماعية والعلاوة الخمسية والتوزيع الإضافي.

جدول العلاوات الخمسة والمستفيدين

جدول العلاوات الخمسة والمستفيدين تقدم العلاوات هذه للأشخاص الذين يتقاضون معاش من الصندوق الخاص بالتأمين الاجتماعي المصري، حيث أعلن رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن الذين يستفيدون من العلاوات 2023 هم كالآتي:

الذي خرج على المعاش من 1/ 7/ 2016 قدرها هو 80 في الميه من الأجر المتغير.

الخارجين قبل تاريخ 30/ 6/ 2005 تم صرف بأثر رجعي مبلغ 62 شهر.

من خرج بعد 1/ 7/ 2006م فهو يستحق علاوة واحدة.

أما من خرج بعد 1/ 7/ 2007م فهو يستحق علاوتان.

الذي خرج على المعاش بعد 1/ 7/ 2008م يستحق ثلاث علاوات.

من خرج بعد 1/ 7/ 2009م فهو يستحق أربع علاوات.

أما الذي خرج بعد 1/ 7/ 2010 فهو يستحق خمس علاوات.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

لكي تقوم بالاستعلام عن الأسماء المستحقة للعلاوات عليك أن تقوم باتباع تلك الخطوات التالية وهي: