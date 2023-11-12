بشرة خير .. تقديم موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 لأصحاب المعاشات لهذا السبب

تقديم موعد صرف معاشات ديسمبر من المواضيع الهامة التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الأوان الأخيرة من قبل الذي يحصلون على المعاش، الحكومة مستمرة في صرف معاش ديسمبر وذلك تبعا لجدول الزمني الذي تم تحديده من وزارة التضامن الاجتماعي وهذا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، سأوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد المعاشات.

تقديم موعد صرف معاشات ديسمبر

تقديم موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 في أول يوم من الشهر، تبعا لأحكام القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاش الجديد الذي صدر برقم 148 لسنة 2019، واليوم الأول لصرف المعاش هو يوم واحد من ديسمبر والصرف يستمر حتى 6 أيام متتالية، وبما أن اليوم الأول من شهر ديسمبر يتوافق مع يوم الجمعة، فقد قررت وزارة المالية تقديم صرف معاشات ديسمبر لتكون مع الساعات الأولى لليوم في البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل مدن ومحافظات مصر، أما أصحاب المعاشات الذين يستلمون راتب المعاش من مكاتب البريد فعليهم الانتظار حتى يوم الأحد الموافق الثالث من ديسمبر، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوفير الكثير من الأماكن لصرف المعاش ولكي تسهل على المواطنين، ومنها:

البنوك التجارية وأيضا بنوك القرى.

البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصرف الآلي ATM للبنوك.

الصرف من البريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوفير إمكانية الاستعلام عن المعاشات من الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لتسهل على المواطنين، كل ما عليك أن تتبع الخطوات التالية: