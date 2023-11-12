موعد الحلقة 136 مسلسل عثمان Kuruluş Osman الموسم الخامس حـ 136 // هل تستشهد السيدة بالا+ولماذا يحتل السيد يعقوب قصر ينيشهير..تسريبات

موعد الحلقة 136 مسلسل عثمان والذي يعد من أفضل المسلسلات التركية، والتي يتم عرضها في الوقت الحالي، حيث أصبح من أكثر المسلسلات الأعلى في نسبة المشاهدة من جميع الدول، كما يتابعه العديد من المشاهدين، وتستمر الأحداث المثيرة للمشاهدين ويتم عرضه يومًا واحدًا على مدار الأسبوع، وتدور أحداث المسلسل عن الدول العثمانية والصراعات التي كانت تدور بالزمن الماضي، ليتمتع بالحلقات الشيقة المشاهد أسبوعيًا.

موعد الحلقة 136 مسلسل عثمان

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان مساء يوم الأربعاء أسبوعيًا في تمام الثامنة مساءً توقيت القاهرة، التاسعة مساءً توقيت السعودية، ويتم عرضه على القناة التركية ATV، ويمكنكم متابعة الحلقة أيضًا في اليوم التالي لذلك على قناة الفجر الجزائرية في تمام الواحدة ظهراً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

يتم عرض مسلسل عثمان على عدد من القنوات، واليكم تردد هذه القنوات:

قناة اي تي في التركية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

قناة الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135

يدور مسلسل المؤسس عثمان حول الأحداث المتعددة التي تمت بالفعل خلال فترة قيام الدولة العثمانية، ويعد عثمان الإبن الثالث للسلطان أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وقد تولى الحكم بعد أن توفي والده، حيث تصدى للأعداء من المغول والتتار، للحفاظ على البلاد، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة من المسلسل عدد من الأحداث لجذب أنظار المشاهدين من مختلف الجنسيات.