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أضبط الان …تردد قناة الحرة الجديد على القمر الصناعى العرب سات والنايل سات تحديث 2024

علي النايل سات وعربسات

rhamhassanمنذ دقيقة واحدة
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منذ بدء تأسيس قناة الحرة فى عام 2004 وهى تعمل على تبنى وجهة النظر الامريكية وتعرضها على الجمهور العربى فى الشرق الاوسط وهو ما جعلها تتمتع بشعبية واسعة فى نطاق عدد كبير من الدول العربية حيث تقوم القناة على تغطية
مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل محتواها المتنوع، تحظى قناة الحرة بتصنيف رائد بين القنوات الإخبارية العربية وتحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة.

  قناة الحرة 2024

تعتبر قناة الحرة من المنظمات غير الربحية والتى تتلقى تمويل مالى من الحكومة الامريكية وهو ما يجعلها دائما تتبنى وجهة النظر الامريكية فى القضايا العالمية وقضايا الشرق الاوسط وخاصة الصراع الحالى فى الاراضى المحتلة وهناك بالقناة عدد من البرامج المميزة والتى تعمل على أعطاء تحليلات متنوعة بجانب برامج وثائقية تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة والتاريخ بفضل امحتوى التنوع الذي تقدمه، حققت قناة الحرة شعبية كبيرة في المنطقة حيث تحتل موقعًا بارزًا بين قنوات الأخبار العربية وتسهم في توفير منصة مهمة للتواصل والفهم المتبادل بين الشرق والغرب.

القمر الصناعيالتردد (MHz)معدل الترميز (ks/s)الاستقطاب
النايل سات1125827500أفقي
العرب سات1193827500عمودي

هذه هي الترددات الحالية لقناة الحرة على النايل سات والعرب سات يرجى مراجعة الموقع الرسمي للقناة أو الاتصال بموفر الخدمة للتحقق من أي تحديثات أو تغييرات في الترددات.

جدول برامج قناة الحرة

 

 

البرنامجالوصف
إسلام حربرنامج ديني يسلط الضوء على قضايا وقيم إسلامية.
الحرة تتحرىبرنامج إخباري يقدم تحليلًا عميقًا للأحداث الراهنة.
الحكي السوريبرنامج يسلط الضوء على الثقافة والتراث السوري من خلال الحوار والأحداث.
في الممنوعبرنامج ترفيهي يستكشف ويناقش قضايا جريئة أو مثيرة.
مختلف عليهبرنامج يقدم وجهات نظر متنوعة وغير تقليدية حول مواضيع محددة.

 

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rhamhassanمنذ دقيقة واحدة
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