أضبط الان …تردد قناة الحرة الجديد على القمر الصناعى العرب سات والنايل سات تحديث 2024
علي النايل سات وعربسات
منذ بدء تأسيس قناة الحرة فى عام 2004 وهى تعمل على تبنى وجهة النظر الامريكية وتعرضها على الجمهور العربى فى الشرق الاوسط وهو ما جعلها تتمتع بشعبية واسعة فى نطاق عدد كبير من الدول العربية حيث تقوم القناة على تغطية
مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل محتواها المتنوع، تحظى قناة الحرة بتصنيف رائد بين القنوات الإخبارية العربية وتحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة.
قناة الحرة 2024
تعتبر قناة الحرة من المنظمات غير الربحية والتى تتلقى تمويل مالى من الحكومة الامريكية وهو ما يجعلها دائما تتبنى وجهة النظر الامريكية فى القضايا العالمية وقضايا الشرق الاوسط وخاصة الصراع الحالى فى الاراضى المحتلة وهناك بالقناة عدد من البرامج المميزة والتى تعمل على أعطاء تحليلات متنوعة بجانب برامج وثائقية تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة والتاريخ بفضل امحتوى التنوع الذي تقدمه، حققت قناة الحرة شعبية كبيرة في المنطقة حيث تحتل موقعًا بارزًا بين قنوات الأخبار العربية وتسهم في توفير منصة مهمة للتواصل والفهم المتبادل بين الشرق والغرب.
|القمر الصناعي
|التردد (MHz)
|معدل الترميز (ks/s)
|الاستقطاب
|النايل سات
|11258
|27500
|أفقي
|العرب سات
|11938
|27500
|عمودي
هذه هي الترددات الحالية لقناة الحرة على النايل سات والعرب سات يرجى مراجعة الموقع الرسمي للقناة أو الاتصال بموفر الخدمة للتحقق من أي تحديثات أو تغييرات في الترددات.
جدول برامج قناة الحرة
|البرنامج
|الوصف
|إسلام حر
|برنامج ديني يسلط الضوء على قضايا وقيم إسلامية.
|الحرة تتحرى
|برنامج إخباري يقدم تحليلًا عميقًا للأحداث الراهنة.
|الحكي السوري
|برنامج يسلط الضوء على الثقافة والتراث السوري من خلال الحوار والأحداث.
|في الممنوع
|برنامج ترفيهي يستكشف ويناقش قضايا جريئة أو مثيرة.
|مختلف عليه
|برنامج يقدم وجهات نظر متنوعة وغير تقليدية حول مواضيع محددة.