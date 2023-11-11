موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للمدارس والجامعات.. بداية إجازة نصف العام

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 لصفوف النقل والجامعات التي يبحث عنها الطلاب بكثرة خلال هذه الفترة نظراً لاقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي، يتم تقسيم السنة الدراسية على نصفين فصل أول وتكون مدة الدراسية من ثلاثة أشهر ونصف حتى أربعة أشهر ومدة الفصل الدراسي 4 أشهر، وهذا ما يجعل الطلاب تجهز من الآن لكي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لكن يرغبون الإطلاع على جدول الامتحانات التي تقوم بوضعه وزارة التربية والتعليم.

شهد العام الدراسي الجاري حالة من الهدوء والانتظام وحرص الطلاب على الحضور اليومي بالمدرسة لتحصيل أعلى الدرجات من أعمال السنة من خلال تأدية الاختبارات الشهرية التي تطبق من الصف الرابع وحتى الجامعة وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة والمطورة، اليوم عبر التقرير التالي نستعرض لكم موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

بدأ العد التنازلي على امتحانات الفصل الدراسي الأول ويستعد الطلاب لتأديتها بشكل جيد لتحقيق أهدافهم والوصول إلى سنوات دراسية جديدة بكل ثقة، كما تجهز وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن يتم تحديد الجدول التي تحدد اليوم والمدة الزمنية للامتحانات خلال الأيام القليلة القادمة، لكن حسب التقويم الدراسي المعلن عن سابقاً أن امتحانات الترم الأول تكون بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2023.

متى تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024