أخبار التعليم

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للمدارس والجامعات.. بداية إجازة نصف العام

المحرر الصحفيمنذ 41 دقيقة
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موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024
موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 لصفوف النقل والجامعات التي يبحث عنها الطلاب بكثرة خلال هذه الفترة نظراً لاقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي، يتم تقسيم السنة الدراسية على نصفين فصل أول وتكون مدة الدراسية من ثلاثة أشهر ونصف حتى أربعة أشهر ومدة الفصل الدراسي 4 أشهر، وهذا ما يجعل الطلاب تجهز من الآن لكي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لكن يرغبون الإطلاع على جدول الامتحانات التي تقوم بوضعه وزارة التربية والتعليم.

شهد العام الدراسي الجاري حالة من الهدوء والانتظام وحرص الطلاب على الحضور اليومي بالمدرسة لتحصيل أعلى الدرجات من أعمال السنة من خلال تأدية الاختبارات الشهرية التي تطبق من الصف الرابع وحتى الجامعة وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة والمطورة، اليوم عبر التقرير التالي نستعرض لكم موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

بدأ العد التنازلي على امتحانات الفصل الدراسي الأول ويستعد الطلاب لتأديتها بشكل جيد لتحقيق أهدافهم والوصول إلى سنوات دراسية جديدة بكل ثقة، كما تجهز وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن يتم تحديد الجدول التي تحدد اليوم والمدة الزمنية للامتحانات خلال الأيام القليلة القادمة، لكن حسب التقويم الدراسي المعلن عن سابقاً أن امتحانات الترم الأول تكون بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2023.
موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024
موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

متى تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024

قبل أن تنطلق السنة الدراسة الجديدة لعام 2023-2024 قامت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة رضا حجازي بوضع جدول للسنة الدراسية ومدة الفصل الأول والفصل الثاني وموعد الإجازات وموعد الامتحانات لجميع المراحل سواء سنوات النقل والشهادات الرسمية، وحسب ما تصريحات وزارة التربية والتعليم أن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ من يوم السبت الموافق السابع والعشرين من يناير 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024.
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المحرر الصحفيمنذ 41 دقيقة
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