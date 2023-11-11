تابع المؤسس … أضبط تردد تردد قناة ATV الجديد 2024 علي النايل سات وعربسات لمشاهدة الحلقة 136 من المؤسس عثمان مترجم

تعتبر قناة ATV من أهم القنوات التى تقوم بعرض الاعمال التركية الرائعة وخاصة المسلسلات التركية التاريخية من بنيها قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان وغيرها من المسلسلات التركية الاخرى وهى إحدى اهم القنوات التلفزيونية التركية المميزة والرائدة التي تقدم محتوى ترفيهي متنوع وجذاب وقد تم تأسس القناة في عام 1993 ولكن أصبحت القناة من أهم القنوات العالمية فى وقت قصير .

قناة ATV 2024

هذا وتعمل القناة بشكل مستمر على تلبية كافة المقترحات والتطلعات للجمهور من خلال باقة متنوعة من البرامج والتى مع مختلف الأذواق والاهتمامات يعكس التزامها بالمحتوى المحلي والإبداع في الإنتاج قوة تأثيرها وتأثيرها الكبير في المشهد الإعلامي التركي ولهذا تعتبر القناة من أهم القنوات التركية وتحقق نجاح كبير وباهرا وتحتفظ بمكانتها كواحدة من أهم القنوات فى أسطنبول والعالم

ترددات قناة ATV 2024

وعلى صعيد متصل يوضح لنا الجدول المرفق بالاسفل تفاصيل الترددات الخاصة بالقناة على القمر الصناعى العرب سات والقمر الصناعى النايل سات وقد يكون هناك أختلافات فى الترددات خلال الفترات القادمة ولهذا من المفضل أن تقوم بعمل تحديث دورى للترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

القمر الصناعي التردد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز (ks/s) معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10796 أفقي 27500 ⅚ عرب سات 12692 عمودي 27500 ⅚

مواعيد المؤسس عثمان على قناة ATV

ويتم عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك على قناة ATV فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت أسطنبول ويتم عرض الحلقة مترجمة الى اللغة العربية وهو ما جعل القناة لها أقبال كبير من الشرق الاوسط بسبب شعبية المسلسل بها .