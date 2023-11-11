تردد قناة الجزيرة الجديد 2023 على النايل سات والعربسات

تعتبر قناة الجزيرة الجديد من الوسائط الإعلامية المرموقة التي تقدم المحتوى الإخباري والتحليلات بدقة ومهنية، تقدم قناة الجزيرة الجديدة للمشاهدين تغطية شاملة للأحداث الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، وتشكل مصدراً موثوقًا للأخبار والتحليلات في العالم العربي وخارجه.

قناة الجزيرة

تأسست قناة الجزيرة كقناة فضائية للأخبار العربية في العام 1996، بفضل الجهود المبذولة من قبل أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قام بتخصيص مبلغًا قدره 150 مليون دولار لإنشاء هذه القناة الفضائية.

يعتبر مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة.

تأسست الجزيرة كقناة إخبارية عربية، ولكن سرعان ما نمت وتطورت لتصبح شبكة إعلامية دولية بامتياز، مع توسعها عبر شبكات الإنترنت وتوفير محتوى متنوع بلغات مختلفة.

تعتبر الجزيرة الآن واحدة من أبرز وأشهر شبكات الإعلام على مستوى العالم.

تتميز الجزيرة بتقديم تغطية شاملة ودقيقة للأحداث الراهنة في العالم، وتُعتبر مصدرًا موثوقًا للأخبار والتحليلات في مجال الأخبار الدولية والشؤون الإقليمية.

بفضل مستوى التنوع والاحترافية العالية في عملها، تحتفظ الجزيرة بمكانة بارزة في مجال الإعلام العالمي.

تردد قناة الجزيرة الجديد 2023

تردد قناة الجزيرة على النايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 10971 27500 3/4 عمودي

تردد قناة الجزيرة على عرب سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب عرب سات 12520 27500 2/3 رأسي

تردد قناة الجزيرة على سهيل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب سهيل سات 11604 27500 3/4 أفقي

تردد قناة الجزيرة على هوت بيرد: