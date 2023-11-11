مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 136 على قناة ATV التركية والفجر بدون حذف// عثمان يدخل على يعقوب ويجبره على الوقوف على كرسي سيادة الكايي

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 من أفضل المسلسلات التركية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص ليس فقط في تركيا بل في جميع أنحاء العالم، حيث يحكي ذلك المسلسل عن قصة تاريخية إسلامية بطلها عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ولذلك ينتظر العديد من محبي المسلسل نزول الحلقه 136 بفارغ الصبر وذلك عقب الاحداث الشيقة التي حدثت في الحلقة 135، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أفضل المسلسلات التاريخية عبر التاريخ، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 الموسم الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136

يتحدث المسلسل عن عثمان ابن ارطغرل الذي يقود الدولة العثمانية بكل قوة وتصدى للعديد من الحروب ضد اعدائه وقام بخيانته المقربين منه، حيث يعمل بشكل قوي على محاربة الأعداء والتصدي لهم والكثير من الأحداث الأخرى الشيقة التي جعلت العديد من الناس يبحثون عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 الموسم الخامس.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 136

يبحث العديد من الأشخاص عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 الموسم الخامس،حيث أنه سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءًا، كما يتم عرضه يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:00 مساءًا ويذاع على قناة اليرموك في تمام الساعة 8:00 مساءًا ويمكن مشاهدة المسلسل على موقع قصة عشق في تمام الساعة 2:00 فجرًا.