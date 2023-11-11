“الدفعة السابعة والأخيرة” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 جميع المحافظات كشوفات pdf على منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، كشفت العديد من المصادر الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعية خلال الساعات الماضية أن الدفعة السابعة تكون هي الدفعة الأخيرة من الوجبة التاسعة التي قامت بإطلاقها وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وتم شمول عدد كبير منها، وخلال هذه الفترة تستعد وزارة العمل لتحديد موعد صرف مستحقات الدفعة السابعة التي يترقبها المواطنين من كافة المحافظات على احر من الجمر.

دعم الرعاية أصبح جزء أساسي من حياة الكثير من الأسر العراقية في ظل الحالة المعيشية الصعبة وزيادة الاسعاد والتدهور الاقتصادي، اليوم عبر الفقرات التالية من المقال نوضح لحضراتكم الموقع المتوقع للإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

مع نهاية هذا الأسبوع تنتهي عمليات رفع كشوفات الدفعة السادسة وتنتهي عمليات صرف المستحقات، وهذا لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدد دفعة جديدة وتؤكد بأنها هي الدفعة الأخيرة من الوجبة التاسعة لعام 2023، وسوف يتم فتح باب التسجيل على الدفعة السابعة في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، ويكون هناك عدد كبير من المشمولين وتتم عمليات الصرف في مطلع ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يكون هناك وجبات أخرى نظراً لظروف المواطنين لكن تحددها وزارة العمل مع حلول العام الميلادي 2024 وتعلن عن ضوابط الاستحقاق لكي يستعد المواطنين لتقديم طلباتهم والتي تتم عبر موقع وزارة العمل أو من خلال منصة مظلتي بالرقم الوطني.

كيفية الحصول على نتائج المشمولين 2023

للإطلاع على كشوفات المشمولين التي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعلان عنها ورفعها عليكم اتباع ما يلي