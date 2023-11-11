يُعتبر تردد قناة وناسة 2023 الجديد على النايل سات من الترددات التي عليها بحث مستمر، وتعتبر تلك القناة مختصة بعرض محتوى الأطفال، فهي تسعى إلى ترفيههم وتعليمهم وذلك من خلال الرسوم الكرتونية التي يستخدمها، وتعتبر تلك القناة محيية للكثير من الأطفال وتتمكن من جذبهم إليها، وهي تستهدفهم من عمر سنتين وحتى 12 سنة، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة WANASAT Baby.

تردد قناة وناسة 2023 الجديد على النايل سات

سعت إدارة وناسة TV للأطفال إلى تحسين قوة ترددها بشكل دائم، لذلك قامت باستعمال أفضل أجهزة للصورة والصوت، كما أنها عملت على توفير صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل ليتمكن الجميع من مشاهدة محتواها في أي وقت ومن أي مكان، وقام موقعنا بتوفير كافة البيانات التي تخص تردد قناة وناسة والتي يمكن الحصول عليه من خلال إدخال التفاصيل الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الشاشة: WANASAT Baby/ وناسة TV.

التردد: (11559/ أو من خلال 11430).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (3 /4).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة هي قناة خاصة بالأطفال، حيث تقوم بعرض محتوى كرتوني يعمل على جذب الأطفال وتوجيههم للكثير من العادات الصحيحة، وتميزت وناسة بيبي بالتالي: