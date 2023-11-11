تردد كرتون نتورك بالعربية 2023 على النايل سات

قام موقعنا بتوفير تردد كرتون نتورك بالعربية لمتابعينا وهو ما سنقوم بعرضه خلال هذا المقال، والجدير بالذكر أن هذه القناة تعمل على تقديم أفضل محتوى للأطفال، وتمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من الصغار وكذلك الكبار، فمحتواها مناسب من عمر سنتين وحتى 15 سنة، والقناة مجانية يمكن مشاهدتها دون دفع أي رسوم.

تردد كرتون نتورك بالعربية

تمكنت إدارة قناة نتورك بالعربية للأطفال من توفير ترددها على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك ليتمكن أكبر عدد ممكن من المشاهدين من متابعة محتوى القناة، وجودة الصورة عالية بفضل استخدامهم لأحدث المعدات الإلكترونية، ويمكن أضافة تردد كرتون نتورك بالعربية للأطفال ضمن قائمة قنواتك على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال إدخال البيانات التالية في موضع البحث:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11276) أو (12226).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

تردد القناة على العرب سات

لكي تتمكن من تنزيلها لابد من ادخال البيانات التالية وهي:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: (11747).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية

تعتبر قناة نتورك بالعربية من قنوات الكرتون القديمة، والتي تقدم محتواها الخاص والحصري بها بالإضافة إلى المحتويات الأخرى، وهي خاصة بالأطفال وتميزت بعدة مميزات مثل: