رابط استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023، أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وذلك بعد أن أنهى طلاب الثالث المتوسط امتحانات الدور الثالث في تهاية أكتوبر الماضي، وأشارت الوزارة إلى أنها تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته دون نقصان أو زيادة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

يشعر طلبة وطالبات الثالث متوسط بحالة من القلق بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رفع نتائج الثالث متوسط الدور الثالث على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج والذهاب إلى المدارس والتعرض للتكدس والازدحام.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن نسب نجاح الثالث متوسط الدور الثالث تخطت الـ 75% مؤكدة أنها مؤشر قوي لنجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد الوزارة إلى نتائج الثالث متوسط الدور الثالث أصبحت متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي للوزارة ، وأضاف وزير التعليم العراقي أن الدور الثالث يعد فرصة كبيرة للطلاب حتى يتمكنوا من تعويض الدرجات التي أهدروها في امتحانات الدور الأول والثاني.

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