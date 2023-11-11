تردد قناة المرقاب 2 الجديد 2023 Al mergab على النايل سات

تُعتبر قناة المرقاب تعتبر من القنوات البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم ببث مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات التي تعكس التراث الوطني وتستهدف شريحة واسعة من المشاهدين، تتنوع برامجها بين المحتوى الثقافي، الديني، والترفيهي، مما يجعلها محطة جذابة للعديد من الفئات العمرية، كما تعكس القناة تطور المجتمع السعودي وتسعى لتعزيز الوعي الثقافي والديني بين المشاهدين.

قناة المرقاب

تأتي قناة المرقاب ضمن القنوات السعودية الرائدة التي تختلف عن غيرها من القنوات الفضائية في المملكة العربية السعودية، حيث تبرز بتميز في عرض محتوى فريد ومتنوع يعكس التراث والثقافة السعودية والعربية، وتعتبر قناة المرقاب واحدة من أهم وسائل الإعلام التي تعزز التواصل الثقافي وتقديم مشاهد ممتعة ومفيدة للمشاهدين.

إلى جانب ذلك، تُظهر القناة المرقاب اهتمامًا بالفعاليات الثقافية والمهرجانات الشعبية، مما يعكس التنوع والغنى الثقافي في المجتمع. بفضل هذا التوجه الفريد، تكسب قناة المرقاب متابعين من مختلف الأعمار والفئات، وتبني هوية تميزها بين القنوات الفضائية في المملكة.

تردد قناة المرقاب 1 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب في القناة: عمودي (V).

تردد قناة المرقاب 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12169.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: عمودي (V).

كيفية إدخال تردد قناة المرقاب

لإدخال تردد قناة المرقاب على جهاز الاستقبال (ريسيفر) الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية: