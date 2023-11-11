مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023 لتنزيل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf يرغب بمعرفتها عدد كبير من المواطنين بدولة العراق اللحظات الحالية، ولهذا فالبحث قائمة عن رابط مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023، بحيث يتعرفوا هل تشملهم الرعاية أم لا، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة الأسماء عبر منصة مظلتي، فيمكن الآن الدخول عليها، واستكشاف المشمولين.

مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023

تم إطلاق منصة مظلتي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل عرض اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf على المواطنين من شملهم الدعم هذه الوجبة، مع العلم أن كل وجبة تكون على دفعات وتنزل للمواطنين على مراحل وبالتدريج، وإن رغبت في التعرف هل اسمك أو اسم شخص تابع لك من المشمولين أم لا، فعليك بالسير على هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ثم برنامج مظلتي.

اختر منها رعاية اجتماعية، ثم حدد الوجبة محل بحثك والدفعة التي ترغب بالاستعلام عنها.

حمل الكشوفات حيث تجد على سبيل المثال “اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد” وهكذا مع باقي محافظات العراق.

حدد محافظتك وحمل كشف المشمولين بها.

يتبين بعدها من المشمول ومن الغير مشمول.

مظلتي اخر تحديث 2023

يتم إتاحة أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023، وتكون الأسماء موجودة داخل ملفات pdf، وهذه الملفات بها كل من تأهل للاستحقاق، و اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf في العراق هم من توافر بهم الشروط التالية: