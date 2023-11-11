“اتأكد بنفسك” حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024… والتموين توضح

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024، التي يتم تداولها بكثرة على عدد من المواقع الالكترونية خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اضافة منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024….

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024

وبعد انتشار خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2023، بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن حقيقة هذا الخبر من عدمه، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، والتي جعلت المواطن المصري في أشد الحاجة إلى زيادة الدخل أو البحث عن أي إضافات في التموين أو في المعاشات، وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة 300 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بدأ الجميع في البحث عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين .

رد وزارة التموين على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وترد وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا الخبر لتؤكد أن كل ما يتم تداوله بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي قرار يخص هذا الأمر، وشدد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي قد تتسبب في إحداث حالة من القلق بين المواطنين.