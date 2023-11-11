تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد بعد آخر تحديث على النايل سات

تنطلق اليوم مباراة بين الأهلي المصري والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وبهذه الأوقات البحث قائم عن تردد قناة أون تايم سبورت، بحيث يتمكن مشجعي الكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص بمتابعة أحداث هذه المباراة، وسنرفق لكم إحداثيات تردد القناة وطريقة ضبطها وموعدا انطلاق مباراة اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت

تقوم قنوات أون تايم سبورت الرياضية بنقل كل المباريات المحلية في جمهورية مصر العربية، حيث كل جولات الدوري المصري الممتاز، وتنقل القناة المباريات على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وبأعلى جودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وما عليك عزيزي المشاهد سوى اختيار قائمة الأقمار الصناعية والبدء في كتابة الإحداثيات سواء النايل سات أو عرب سات وانتظر حتى يتم تحميل القناة على جهازك، وتأتي قائمة الإحداثيات على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة: 11681.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

عرب سات

تردد القناة: 12379.

الترميز هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

تصحيح الخطأ هو 5/6.

ميعاد مباراة الاهلي اليوم

أرفقنا لكم إحداثيات تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات ونايل سات، حيث تنقل المباراة اليوم مباراة الأهلي والجونة، وقد وجدنا الكثيرون يتساءلون عن موعد مباراة الاهلي والجونة والتي تنطلق اليوم، ومقرر أن تكون المباراة كالتالي:

ميعاد المباراة اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

بداية انطلاق المباراة الساعة 5:00 م بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تنطلق المباراة على أرضية ملعب “ستاد خالد بشارة” بالغردقة.

مع العلم أن النادي الأهلي يحتل الآن المركز الثاني بصدارة الدوري ومعه رصيد 12 نقطة، بينما الجونة في المركز العاشر ومعه ثماني نقاط فقط.