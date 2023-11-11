“حمل الكشوفات” رابط استعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | منصة مظلتي

رابط استعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تيسيراً على الكثير من المواطنين والأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة…..

رابط استعلام اسماء المشمولي ن في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط استعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، توفيراً للوقت والمجهود وتجنب الإزدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، وأشارت وزارة العمل العراقية أنه يمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع مظلتي للإطلاع على أسماء كشوفات الرعاية الاغجتماعية التي تعد من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب وسد احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليلاد خلال الآونة الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام…

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الوجبة الأخيرة.

ثم اضغط على تحميل كشوفات .

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: