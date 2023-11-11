اضبط حالا تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 علي جميع الاقمار الصناعية
قناة SSC هي شبكة رياضية سعودية تتكون من تسع قنوات، وتملك حقوق بث جميع البطولات السعودية بالإضافة لبطولات ومنافسات قارية ومحلية، تم الإعلان عنها في 21 يوليو 2021 وتبث القناة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى البطولات السعودية الأخرى مثل كأس الملك وكأس ولي العهد، كما تبث مباريات المنتخب السعودي في جميع البطولات. كما تبث القناة مباريات البطولات القارية والعربية مثل دوري أبطال آسيا وكأس آسيا وكأس العرب وتتميز القناة بجودة عالية في البث والإنتاج، كما أنها تمتلك فريق عمل مميز من المذيعين والخبراء الرياضيين. كما تحرص القناة على تقديم برامج رياضية متنوعة تناقش مختلف القضايا الرياضية وتبث القناة على القمر الصناعي عربسات ويوتلسات، كما يمكن مشاهدتها عبر منصة شاهد.
تردد قناة SSC على النايل سات
تعتبر قناة SSC واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى متميز على النايل سات، حيث يمكنكم متابعة برامجها المثيرة والمتنوعة. وإليكم التفاصيل الكاملة لضبط الإشارة:
- التردد: 12523
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC على عرب سات
لا تفوتوا فرصة متابعة قناة SSC على عرب سات، حيث تقدم لكم باقة من البرامج المميزة والترفيهية. إليكم التفاصيل لتضبيط استقبالكم بشكل مثالي:
- التردد: 11474
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة SSC على بدر سات
استمتعوا بمتابعة قناة SSC على بدر سات، حيث تقدم محتوى فريد ومثير لا مثيل له. إليكم التفاصيل اللازمة لضبط الإشارة بشكل ممتاز:
- التردد: 12418
- الاستقطاب: افقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2