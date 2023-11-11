“أظبطها الأن” تردد قناة السعودية SSC المجانية علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة ssc الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص المتابعين للألعاب الرياضية وخاصة متابعي كرة القدم وتحديدًا الدوري السعودي، حيث حدث ذلك بعد انضمام العديد من اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو وأيضًا نيمار بالإضافة إلى كريم بنزيما، كما تعتبر قنوات ssc أحد أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي.

تردد قناة ssc

تعد قناة ssc أحد القنوات الناقلة لكأس الأمير محمد بن سلمان ولذلك يكثر البحث عليها حيث أنها تنقل المباريات بأعلى التقنيات الحديثة مثل SD كما أنها مجانية ولا يتطلب الاشتراك بها أو مشاهدتها دفع أي رسوم كما تنقل مباريات الدوري السعودي بجودة ودقة عالية باستخدام تقنية HD، ويكون التردد على الأقمار الصناعية كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

أما بالنسبة إلى قمر العرب سات فيكون تردده: 11747.

معدل الترميز في العرب سات: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

أما التردد على القمر الصناعي البدر سات يكون: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح:2/3.

الاستقطاب: عمودي.

بطولات أخرى سيتم نقلها على شبكة قنوات ssc

تعددت المباريات الرياضية التي تنقلها مجموعة قنوات SSC، حيث حصلت إدارة القناة على العديد من حقوق البث المباشر ولذلك كثر البحث عن تردد قناة ssc والمباريات التي سوف تبث عبر القناة ستكون كما يلي:

الدوري السعودي.

كأس الملك.

السوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

كأس آسيا (للأندية).

كأس أمم آسيا ( المنتخبات).

أهم برامج قناة السعودية SSC المجانية

حرصت إدارة قناة SSC السعودية على تقديم أفضل البرامج، وذلك بعد الصفقات الضخمة في كرة القدم التي أقدم عليها العديد من الأندية السعودية، وأهم هذه البرامج ما يلي: