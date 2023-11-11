قيمة غرامات مخالفات المرور 2023 وخطوات الاستعلام عن المخالفات

استعلام مخالفات المرور مصر من خلال الطرق التي حددتها إدارة المرور في مصر مثل رقم اللوحة المعدنية، حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات عبر المنصات الحكومية الإلكترونية التي حددتها هيئة المرور، وتعتبر عملية الاستعلام عن المخالفات امرًا هامًا حتى يعرف كل شخص قيمة الغرامة المستحق دفعها بالإضافة إلى معرفة هل يمكن التصالح أم لا.

استعلام مخالفات المرور مصر

حددت إدارة المرور خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في كافة أنحاء الجمهورية، ويكون ذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات تتمثّل في التالي:

زيارة بوابة النيابة العامة .

اختر الاستعلامات.

سوف تجد مجموعة من الخيارات مثل ( مخالفات رخص المركبات/ مخالفات رخص القيادة).

قم باختيار ما ترغب في البحث عنه.

إذا كنت تبحث عن المخالفات المتعلقة برخص المركبات، يجب أن تقوم بإدخال رقم الرخصة.

انقر إجمالي المخالفات.

سوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة والمبلغ المالي الذي يجب دفعه.

أما إذا كنت ترغب في الاستعلام عن مخالفات القيادة، قم بالنقر على مخالفات مرورية تتعلق برخص القيادة.

أدخل رقم الرخصة وأيضًا نوع الترخيص بالإضافة إلى المحافظة والوحدة الذي صدر منها الترخيص.

انقر على إجمالي المخالفات.

سوف تظهر جميع المخالفات الواجب دفعها للسيارة.

غرامات مخالفات المرور 2023

قامت إدارة المرور بتحديد المبالغ المالية الواجب دفعها للمخالفات المرورية بالإضافة إلى طريقة استعلام مخالفات المرور مصر

حيث يمكن التصالح مع المرور على قيمة المخالفات وتسديد البعض من المخالفات ذات القيمة الكاملة، وقيمة المخالفات المرورية تكون كما يلي:

تكون غرامة السير في الاتجاه المعاكس حوالي من 1000 حتى 3000 جنية، واحيانًا تكون العقوبة هي الحبس.

يدفع للقيادة بدون رخصة مبلغ قدره من 1000 إلى 2000 جنيه، كما يمكن عقد تصالح عليها.

غرامة بسبب تغير اللون في اللوحة المعدنية يكون من 300 حتى 1500 جنيه، وهذه الغرامة يمكن التصالح عليها.

عند انتهاء الرخصة وعدم تجديدها يدفع الشخص مبلغ من 1000 إلى 2000 جنيه.

عند تخطي السرعة المحددة يجب دفع 300 إلى 1500 جنية، ويمكن طلب التصالح على هذه الغرامة.

غرامة عند مخالفة إشارات المرور تكون من 500 إلى 1000 جنية.

عند مخالفة المسار المحدد من قبل المرور يجب دفع غرامة تقدر ب 500 حتى 1000 جنيه، ويمكن لصاحب السيارة طلب التصالح مع المرور.

هل هناك مخالفات مرورية تدفع عند التباطؤ؟

نعم حددت ادارة المرور أن من يتباطئ متعمد يجب عليه دفع مبلغ قدره 100 إلى 1000 جنية، ويمكن للشخص أن يطلب تصالح مع المرور عن الغرامة.

هل هناك غرامة للتوقف متعمد على كوبري؟

نعم هناك مبلغ يجب دفعه هو من 100 إلى 1000 جنيه.

هل هناك غرامة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة؟

نعم هناك مخالفة مرورية تقدر بحوالي 100 إلى 300 جنيه.