تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقدم وتعرض الأعمال الفنية الجديدة والمشوقة، حيث تعتبر أحد القنوات الرائدة في بث الأعمال الفنية من أعمال سينمائية إلى أعمال الدراما وتحرص إدارة القناة على بث كل ما هو جديد وحصري، بالإضافة إلى الإهتمام بجودة البث وتغير التردد كل فترة من أجل توفير جودة ودقة في البث وذلك لاقى إعجاب كبير من متابعين القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أتاحت إدارة قناة الفجر الجزائرية القناة على العديد من الأقمار نظرًا لكثرة متابعين القناة، ويمكن متابعة القناة على الأقمار الصناعية مثل نايل سات أو العرب سات ويكون التردد لكل قمر صناعي كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12646 أو 12034.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل التصحيح: 5/6.

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات تكون بيانات التردد كالآتي: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

وضعت إدارة قناة الفجر بعض الخطوات التي يمكن من خلالها ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية وهذه الخطوات تتمثّل في التالي:

انقر علي ( Menu) أو القائمة في الريموت كنترول.

سوف تظهر قائمة، قم باختيار (Options) خيارات.

اختر تثبيت (installation).

انقر تثبيت يدوي ( Manual installation).

حدد القمر الصناعي أما ( نايل سات) أو العرب سات.

إدخال بيانات التردد للقمر الذي قمت بتحديده.

انقر موافق (OK).

سوف يبدأ البحث، وعند الانتهاء اضغط حفظ (Save).

برامج قناة الفجر الجزائرية

تعددت الأعمال الفنية والبرامج التي تقدمها قناة الفجر الجزائرية، حيث حرصت إدارة القناة على تقديم كل ما يجذب المشاهدين في كافة المجالات، وتكون البرامج التي تعرض على القناة مثل ما يلي: