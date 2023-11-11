تاريخ بداية امتحانات الترم الاول للابتدائي 2024 “وموعد إجازة الترم الأول ومدتها للطلاب”

بداية امتحانات الترم الاول للابتدائي 2023 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية عن موعد أداء امتحانات نصف العام الدراسي للعام 2023 و2024، وفقًا للخطة الزمنية المعدة للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام في يوم السبت الموافق 14 يناير للعام القادم، وستستمر هذه الامتحانات لمدة 15 يومًا، حتى الخميس الموافق 26 يناير.

بداية امتحانات الترم الاول للابتدائي

تم الإعلان بواسطة وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023-2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المُعدة بعناية، حيث انطلق الترم الأول في 30 ديسمبر 2023 ومن المقرر أن يستمر حتى 25 يناير 2024، حيث تم تحديد بداية امتحانات نصف العام يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

تشمل جداول الامتحانات صفوف النقل وجميع المدارس التعليمية والفنية، حيث بدأت امتحانات صفوف النقل والجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024. وبهذا، ينقسم العام الدراسي إلى فترتين، حيث تُعلن الإجازة لنصف العام اعتبارًا من 27 يناير 2024، لتستمر لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير 2024.

وفي سياق متصل، أُعلن عن بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث يبدأ الفصل الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويمتد حتى الخميس 6 يونيو 2024، فيما أن امتحانات الترم الثاني تبدأ في 25 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الدبلومة الفنية في 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.