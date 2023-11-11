نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 بالرقم القومي، حيث يبحث عدد كبير من المعلمين خلال الساعات الأخيرة عن رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على المعلمين وتجنب الذهاب إلى المديريات التعليمية والهيئاتت الحكومية، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم خطوات ورابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من المعلمين عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 بالرقم القومي، التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتائج المسابقة، وذلك استعدادًا لبدء عمليات التعيين والتي تستهدف توظيف 30 ألف معلم ومعلم ، نظراً للعجز التي أعلنت عنه الوزارة منذ بداية العام الجاري، وأشار وزير التعليم إلى أنه يمكن للمعلمين الإطلاع على نتيجة المسابقة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023

زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية .

ادخل الرقم القومي.

ثم ادخل رقم التقديم في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر نتيجة المسابقة أمامك على الفور.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين في مسابقة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للمعلمين الناجحين في مسابقة التربية والتعليم وهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

الشهادة الدراسية.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

شهادة الخدمات المتكاملة.

ايصال سداد رسوم الإشتراك.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن استكمال مسوغات التعيين بداية من يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2023، هذا بالإضافة إلى فتح باب التظلمات أمام المعلمين التي لم تظهر أسمائهم على على موقع الوزارة.