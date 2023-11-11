أعرف حالًا “موعد إجازة الترم الاول للطلاب 2024” ومدتها كام يوم؟!! .. التعليم المصري يٌعلن عن الخطة الدراسية الجديدة

موعد إجازة الترم الاول للطلاب 2023 أهلاً بكم في فصل الاستراحة والاستجمام، حيث يلتف حولنا جو الفرح والترقب لموعد إجازة الترم الأول للطلاب في عام 2023، خاصة إنه الوقت الذي ينتظره الطلاب بشوق، حيث يمكنهم أخذ قسط من الراحة والاستعداد لاستكمال رحلتهم الأكاديمية.

موعد إجازة الترم الاول للطلاب

توفر المعلومات حول جداول امتحانات نصف العام للعام 2024، مما يسلط الضوء على الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويتضمن التقرير تفاصيل حول مواعيد بداية وانتهاء الترم الأول في هذا العام الدراسي، حيث بدأ الترم في 30 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن ينتهي في الخامس والعشرين من يناير 2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

في إطار الترتيبات للفترة القادمة ستكون بداية امتحانات الترم الأول في هذا العام الدراسي يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، حيث يبدأ الطلاب في التحضير لاختباراتهم الفصلية، ويراعى أن يكون بداية امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وكذلك امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي فترة إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، حيث يتوقع عودة الطلاب للمدارس لاستكمال فصلهم الدراسي الثاني. وتشمل الفترة من 10 فبراير 2024 حتى 6 يونيو 2024 فترة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

في هذا السياق يعكس موعد امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023-2024 تحديات وفرصًا جديدة أمام الطلاب، حيث يتعين عليهم توظيف الفترة القادمة بشكل فعال لاستعراض المواد وتعزيز فهمهم الأكاديمي.