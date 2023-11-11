اضبط الان El Fajr TV.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين في الدول العربية المختلفة، تتميز القناة بتنوع محتواها الذي يشمل المسلسلات التركية، والبرامج الإخبارية والترفيهية، وغيرها من البرامج المتنوعة، في الفترة الأخيرة، شهدت القناة زيادة في عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك بسبب عرضها للمسلسل التركي الشهير “قيامة عثمان” باللغة العربية، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

بفضل ترددها على القمر الصناعي نايل سات، باستخدام هذا التردد، يمكنكم الاستمتاع بمحتوى قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، واستفيدوا من تنوعها وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي، يمكنكم ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بكم والاستمتاع بمحتواها المتنوع، يتميز هذا التردد بسهولة الضبط والاستخدام، وسنقدم لكم المعلومات اللازمة لضبط القناة بسلاسة.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات هو 12034، مع معدل ترميز 5000 ومعامل استقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ هو ⅚، لكي تضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “الإعدادات” الموجود على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قم بالانتقال إلى قائمة “التركيب” أو “البحث”.

اختر الخيار “البحث اليدوي” أو “تعديل التردد”.

أدخل القيم التالية في الخانات المخصصة: تردد القناة (12034)، معدل الترميز (5000)، معامل الاستقطاب (عمودي)، ومعدل تصحيح الخطأ (⅚).

انقر على زر “بحث”.

بمجرد الانتهاء من عملية البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية في قائمة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بك.

تأكد من تحديث القائمة أو إعادة ترتيب القنوات إذا لزم الأمر، لكي يتم عرض القناة بشكل صحيح في القائمة الخاصة بك.

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بعد إدخال هذه المعلومات في جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكنكم القيام بعملية البحث عن القنوات أو تحديث القائمة للعثور على قناة الفجر الجزائرية، ستظهر القناة في قائمة القنوات الخاصة بكم، وبإمكانكم الوصول إليها بسهولة لمشاهدة برامجها ومسلسلاتها المتنوعة.