منحة من وزارة العمل العراقية.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التفاصيل الكاملة

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد البدء بإعلان أسماء الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية، مع التأكيد علي أن اعلان الأسماء سوف يكون في خلال تلك الساعات القليلة، وهذا تبعاً للعديد من التصريحات التي صدرت من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدفعة السادسة، ورابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يكون عبر منصة مظلتي.

الموقع الالكتروني المتاح به أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعي

يترقب الكثير من المواطنين في دولة العراق موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 وذلك حتي يتأكدوا من احقيتهم في الحصول علي الدعم ويبدأوا في صرف راتبهم الشهري المحدد، والذي يساعد بشكل كبير في تحسين مستوي معيشتهم، كما أوضحت الوزارة أنه قد اقترب موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية علي أن يكون في خلال هذه الأيام القليلة، وبعد أن قامت وزارة التخطيط بمراجعة الطلبات المقدمة وقامت بإرسال الأسماء المقبولة في هذه الرعاية حتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وصرحت وزارة العمل أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين، وهذا من خلال استخدام رابط منصة مظلتي التي يمكن من خلالها التعرف علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويتم الاستعلام من خلال القيام بالخطوات التاليه:

بدايةً يتم تسجيل الدخول علي منصة مظلتي أو وزارة العمل العراقية.

وثم اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار اسماء الدفعة السابعة.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية الشخصية وغيرها من البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط علي كلمة استعلام.