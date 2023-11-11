رسميًا “تاريخ صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر 2023″+ زيادة مالية لهذه الفئات

تاريخ صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر في إطار متابعة شؤون العمل والرواتب في مصر، يشكل موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2023 موضوعاً يثير اهتمام العديد من المواطنين، ويترقب العاملون في القطاعين العام والخاص هذا الحدث الشهري بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى استلام دخلهم لتلبية احتياجاتهم الشهرية، ومن المعتاد أن يتم صرف المرتبات في مصر خلال أواخر الشهر، وغالبًا ما يتم ذلك في الأيام الأخيرة من الشهر.

تاريخ صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، حيث أعلنت وزارة المالية عن بداية عملية صرف المرتبات للموظفين ويفترض أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق 23 نوفمبر 2023، وسيتم إجراء عملية صرف المرتبات من خلال ماكينات الصرف الآلي في البنوك، مما يتيح للموظفين الوصول السريع إلى دخلهم وتلبية احتياجاتهم المالية الشهرية.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 كالتالي: