“وزارة القوى العاملة” تُعلن عن بداية صرف منحة العمالة 1000 جنية للفقراء 2024

بداية صرف العمالة 1000 جنية أعلنت وزارة القوى العاملة عن خطوة إيجابية لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال إطلاق منحة لعام 2023، يأتي هذا القرار في إطار إجراءات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ الذي يهدف إلى دعم الفئات العاملة التي تعتبر غير منتظمة وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجهها.

بداية صرف منحة العمالة 1000 جنية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق منحة هامة لدعم العمالة غير المنتظمة في عام 2023، حيث ستصرف منحة بقيمة 1000 جنيه، يأتي هذا الإعلان بعد إكمال إجراءات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، الذي سيشكل مصدرًا أساسيًا لدعم العمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات والطوارئ.

وفقًا للمعلومات الرسمية، من المتوقع أن يتم صرف هذه المنحة في موعد قريب بعد اكتمال الإجراءات النهائية لتأسيس الصندوق، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف الحكومة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم المالي لتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجهها العمالة غير المنتظمة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

للتسجيل والحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن اتباع الخطوات التالية: