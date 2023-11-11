هتاخد الزيادة ولا ايه “إيداع معاشات تكافل وكرامة” شهر نوفمبر 2023

إيداع معاشات تكافل وكرامة 2023 تعد معاشات برنامج تكافل وكرامة أملًا ودعمًا للكثير من الأسر ذات الاحتياجات، حيث يعتبر موعد صرف هذه المعاشات شهريًا حدثًا مهمًا ينتظره العديد من المستفيدين، في سبيل تلبية هذا الاستفسار المتزايد حيث يقوم العديد من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد إيداع معاشات شهر نوفمبر لعام 2023.

إيداع معاشات تكافل وكرامة

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء عملية إيداع المستحقات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الحكومة بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لديهم.

وفقًا للإعلان الرسمي، سيحصل جميع المستفيدين على معاشاتهم لشهر نوفمبر 2023 مع زيادة قدرها 15%، وتشمل هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها في الأشهر السابقة، وعليه عمليات صرف المستحقات ستبدأ في صباح يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تستمر عملية الصرف لمدة أسبوع.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

لتسهيل عملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر ويمكن للأسر المستفيدة القيام بذلك من خلال الأماكن التالية: