فرصة هايله تمتحن وترجع للتعليم تاني .. خطوات التقديم على الامتحان الخارجي في العراق 2023

خطوات التقديم على الامتحان الخارجي ف العراق، وتوضيحاً للامتحان الخارجي فهو عبارة عن امتحان يقوم بإجتيازه الطالب الذي انقطع عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو الطالب الذي قام بالرسوب مرتين متتاليتين في نفس العام الصف الدراسي، ويكون الهدف من هذا الامتحان هو فتح فرصة ثانية للطلاب في العراق من أجل أن يقوموا باستكمال تعليمهم والحصول على الشهادة الخاصة بالمؤهل الإعدادي أو المؤهل الثانوي.

خطوات التقديم على الامتحان الخارجي 2023/2024 خطوة بخطوة

صرحت الوزارة على أنه سوف يتم التقديم من أجل أداء الامتحان الخارجي في العراق في العشرين من شهر نوفمبر الحالي، وتستمر فترة الامتحانات لمدة شهر حتى تنتهي في العشرين من شهر ديسمبر القادم، وهذا في مختلف المحافظات العراقية من خلال الدخول إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الامتحان ثم طباعة هذه الاستمارة وتقديمها في المديرية الخاصة بالتعليم التي تتبع إلى المحافظة التي ينتمي إليها الطالب مع باقي الأوراق المطلوبة.

شروط التقديم على الامتحان الخارجي

لكي يمكن للطالب أداء الامتحان الخارجي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط مختلفة، ويجب أن تتوافر جميعها به دون الإخلال بأي من هذه الشروط حتى لا يتم حرمان الطالب من أداء الامتحان الذي يعد الفرصة الأخيرة له من أجل استكمال دراسته.

شرط أن يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يكون المتقدم من مواليد الفترة بين 1990 حتى العام 2007.

ثمانية مواد علمية يقوم بأداء امتحاناتهم يجب عليه أن ينجح في خمسة مواد منها.