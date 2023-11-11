ينفع اقدم تظلم على الامتحان؟..التقديم علي اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 في العراق التفاصيل كاملة

تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث متوسط في العراق 2023، يكون هذا الاعتراض حق جميع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية، بالإضافة إلي ذلك يقوم على مراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب مرة أخرى من أجل إعلامهم بالنتيجة التي يستحقونها، بالإضافة إلى أنه من السهل القيام بتقديم الاعتراضات على جميع المواد في العراق.

خطوات تقديم اعتراضات على نتائج الثالث متوسط خطوة بخطوة

يجب اتباع بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تتبعها من أجل القيام بتقديم اعتراضات على نتيجة الثالث متوسط 2023 في العراق وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

تحديد نتيجة الطلاب.

بعد الدخول على الموقع والذهاب إلى الصفحة الرئيسية للنتائج يجب إدخال كل البيانات الخاصة بالطالب.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة والمدرسة التي التابع إليها الطالب.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة والمدرسة التي التابع إليها الطالب. ثم تحديد المادة التي يرغب في الاعتراض عليها.

ثم دفع الرسوم الخاصة بتقديم الاعتراضات على المادة.

ثم كتابة رقم الامتحان.

ثم المراجعة جيداً على البيانات التي تم إدخالها.

ثم تأكيد الاعتراض.

يمكن متابعة نتيجة الاعتراض عند ظهورها مباشرة.

اخر ميعاد محدد لتقديم اعتراضات الثالث متوسط

تؤكد وزارة التربية العراقية، أن نتيجة الاعتراضات تتم بعد المراجعة والتحقيق من كافة المواد التي تقدم الطالب بالاعتراض عليها في المادة المتظلم منها، حتى تتمكن الوزارة بمساعدة مجموعة من الأساتذة على مراجعة مواده من جديد، وتظهر النتيجة الصف الثالث متوسط بعد يومين أو ثلاثة، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلامها أمام جميع الطلبة فور الانتهاء من المراجعه.