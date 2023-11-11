خطوات شحن فري فاير 2023 free fire diamond بأسهل الطرق

تعد لعبة فري فاير واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم، حيث تضم أكثر من مليار لاعب نشط. تعتمد اللعبة على البقاء على قيد الحياة في جزيرة نائية، ويتنافس 50 لاعبًا ضد بعضهم البعض ويمكن للاعبين استخدام جواهر فري فاير لشراء مجموعة متنوعة من العناصر في اللعبة، بما في ذلك الأزياء والأسلحة والحيوانات الأليفة كما يمكن أيضًا استخدام جواهر فري فاير للدخول إلى الأحداث والمكافآت الحصرية.

خطوات شحن فري فاير 2023 free fire diamond

هناك طريقتان لشحن فري فاير منها الشحن عن طريق بطاقات الشحن

يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق بطاقات الشحن المتوفرة في المتاجر الإلكترونية وبعض المتاجر العادية. بعد شراء البطاقة، اتبع الخطوات التالية:

افتح لعبة فري فاير.

انقر على أيقونة “ماسكوت” في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

انقر على “أستور”.

انقر على “جواهر”.

اختر عدد الجواهر التي تريد شراؤها.

أدخل كود البطاقة.

انقر على “تأكيد”.

الشحن عن طريق الدفع الإلكتروني

يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو المحافظ الإلكترونية. بعد اختيار طريقة الدفع، اتبع الخطوات التالية:

افتح لعبة فري فاير.

انقر على أيقونة “ماسكوت” في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

انقر على “أستور”.

انقر على “جواهر”.

اختر عدد الجواهر التي تريد شراؤها.

اختر طريقة الدفع.

أدخل تفاصيل الدفع.

انقر على “تأكيد”.

طرق شحن لعبة فري فاير

في عام 2023، قدمت فري فاير مجموعة متنوعة من خيارات الشحن الجديدة للاعبين. تشمل هذه الخيارات: