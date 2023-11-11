خطوات وشروط التقديم على الإمتحان الخارجي في العراق 2024

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التقديم في الإمتحان الخارجي بالعراق، التي بدوره يقيم أداء كل طالب وفترة انقطاعه عن الدراسة بشكل دائم لا يقل عن 3 اعوام، في حين أن هذا الإمتحان يمنح الرسوم للطلبة مرتين في العام نفسه، على أن يهدف إلى فتح بداية جديدة للطلبة في العراق من اجل العمل على استكمال تعليمهم، ويتم عندها الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الجديد التي تتمثل في مؤهل الإعدادي والثانوي.

التقديم على الامتحان الخارجي 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق، عن بدء التسجيل في الإمتحان الخارجي الذي يبدأ يوم 20 نوفمبر ويستمر إلى يوم 20 ديسمبر المقبل 2023، حيث إن مدة الإمتحان تظل لشهر، ويتم تطبيقها في جميع المحافظات العراق، إضافة إلى إمكانية التسجيل في الإمتحان عبر الموقع الإلكتروني الذي من خلاله يتم طباعة الإستمارة وتقديم المستندات اللازمة في المديرية الخاصة بالتعليم العالي الخاصة بكل محافظة.

شروط التقديم في الامتحان الخارجي 2023

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التقديم على الامتحان الخارجي في العراق، وفقًا لما يلي:-