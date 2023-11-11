تردد القنوات

قناة لكل حدث .. تردد قناة العربي 2024 على كافة الأقمار الصناعية

اضبط التردد الآن

rhamhassanمنذ 51 دقيقة
0
تردد قناة العربي لجميع الأقمار الصناعية

يتساءل الكثير عن تردد قناة العربي 2024؛ نظرًا لأنها تمتلك جمهور عريق، حيث أنها قناة متنوعة وتقدم العديد من البرامج والأخبار، وبالتالي فهي تتناسب مع اهتمام الجميع، كما أن قناة العربي تعتبر من أهم المصادر الموثوقة لتقديم الأخبار الحصرية والتي تتميز بمصداقية عالية.

تردد قناة العربي 2024 على نايل سات

يبحث الكثير على قناة العربي 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وكذلك المعلومات اللازمة لتشغيل القناة بدقة عالية، وتتمثل هذه البيانات في التالي:

القناة الفضائيةالقمر الصناعيتردد القناةالاستقطابمعدل ترميز القناةمعامل تصحيح الخطأ
alarabytvنايل سات10971 – 12646أفقي (H)275003/4

تردد قناة العربي 2024 على سهيل سات

يمكنك تنزيل تردد قناة العربي 2024 للقمر الصناعي سهيل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز (SR)معدل تصحيح الخطأ (FEC)الجودةاللغة
Es’hail 211310 Vعمودي (V)275005/6HDعربي

تردد قناة العربي 2024 هوت بيرد

يحتاج كثير من الأشخاص إلى تحميل قناة العربي على الترددات الجديدة 2024 للقمر الصناعي هوت بيرد، لذلك هم في حاجة إلى المعلومات التالية:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز (SR)معدل تصحيح الخطأ (FEC)الجودةاللغة
Hotbird 13B12502 Vعمودي (V)275005/6HDالعربية

ماذا تقدم قناة العربي 2024

تأسست قناة العربي في عام 2015، ولكنها اشتهرت كثيرًا بالرغم من صغر عمرها، حيث أنها تعرض العديد من الأعمال والبرامج المتنوعة، ودائمًا ما تهتم برأي الجمهور وتحاول من التطوير بشكل مستمر، وتتمثل الأعمال التي تقدمها في التالي:

  • برامج متنوعة ومحتوى جذاب: تقدم قناة التلفزيون العربي مجموعة متنوعة من البرامج التي تجذب الجمهور،ويتناول هذا التنوع الأوضاع السياسية والاجتماعية في الوطن العربي.
  • اهتمام بالبرامج الفنية: تركز القناة أيضًا على البرامج الفنية التي تقدم محتوى مختلف وتجذب الجمهور العربي.
  • دراما عربية وتركية: تعرض القناة الأعمال الدرامية العربية، بالإضافة إلى مسلسلات تركية مدبلجة مشهورة.
  • برامج إخبارية شاملة:تقدم القناة نشرات إخبارية تشمل المجالات السياسية، الاقتصادية، الفنية، والرياضية.
  • تقدم برامج تحليل رياضي لمناقشة الدوريات المحلية والعالمية.
  • إنتاج أفلام وثائقية جذابة: حيث قدمت القناة العديد من الأفلام الوثائقية، مثل “سرقة زنوبيا” و”قنصلية الموت” والتي جذبت اهتمام الجمهور العربي.
  • تغطية حصرية للأخبار: تسعى القناة إلى نقل الأخبار المحلية والعالمية بشكل حصري على مدار اليوم.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
rhamhassanمنذ 51 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى