قناة لكل حدث .. تردد قناة العربي 2024 على كافة الأقمار الصناعية
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يتساءل الكثير عن تردد قناة العربي 2024؛ نظرًا لأنها تمتلك جمهور عريق، حيث أنها قناة متنوعة وتقدم العديد من البرامج والأخبار، وبالتالي فهي تتناسب مع اهتمام الجميع، كما أن قناة العربي تعتبر من أهم المصادر الموثوقة لتقديم الأخبار الحصرية والتي تتميز بمصداقية عالية.
تردد قناة العربي 2024 على نايل سات
يبحث الكثير على قناة العربي 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وكذلك المعلومات اللازمة لتشغيل القناة بدقة عالية، وتتمثل هذه البيانات في التالي:
|القناة الفضائية
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|الاستقطاب
|معدل ترميز القناة
|معامل تصحيح الخطأ
|alarabytv
|نايل سات
|10971 – 12646
|أفقي (H)
|27500
|3/4
تردد قناة العربي 2024 على سهيل سات
يمكنك تنزيل تردد قناة العربي 2024 للقمر الصناعي سهيل سات من خلال البيانات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز (SR)
|معدل تصحيح الخطأ (FEC)
|الجودة
|اللغة
|Es’hail 2
|11310 V
|عمودي (V)
|27500
|5/6
|HD
|عربي
تردد قناة العربي 2024 هوت بيرد
يحتاج كثير من الأشخاص إلى تحميل قناة العربي على الترددات الجديدة 2024 للقمر الصناعي هوت بيرد، لذلك هم في حاجة إلى المعلومات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز (SR)
|معدل تصحيح الخطأ (FEC)
|الجودة
|اللغة
|Hotbird 13B
|12502 V
|عمودي (V)
|27500
|5/6
|HD
|العربية
ماذا تقدم قناة العربي 2024
تأسست قناة العربي في عام 2015، ولكنها اشتهرت كثيرًا بالرغم من صغر عمرها، حيث أنها تعرض العديد من الأعمال والبرامج المتنوعة، ودائمًا ما تهتم برأي الجمهور وتحاول من التطوير بشكل مستمر، وتتمثل الأعمال التي تقدمها في التالي:
- برامج متنوعة ومحتوى جذاب: تقدم قناة التلفزيون العربي مجموعة متنوعة من البرامج التي تجذب الجمهور،ويتناول هذا التنوع الأوضاع السياسية والاجتماعية في الوطن العربي.
- اهتمام بالبرامج الفنية: تركز القناة أيضًا على البرامج الفنية التي تقدم محتوى مختلف وتجذب الجمهور العربي.
- دراما عربية وتركية: تعرض القناة الأعمال الدرامية العربية، بالإضافة إلى مسلسلات تركية مدبلجة مشهورة.
- برامج إخبارية شاملة:تقدم القناة نشرات إخبارية تشمل المجالات السياسية، الاقتصادية، الفنية، والرياضية.
- تقدم برامج تحليل رياضي لمناقشة الدوريات المحلية والعالمية.
- إنتاج أفلام وثائقية جذابة: حيث قدمت القناة العديد من الأفلام الوثائقية، مثل “سرقة زنوبيا” و”قنصلية الموت” والتي جذبت اهتمام الجمهور العربي.
- تغطية حصرية للأخبار: تسعى القناة إلى نقل الأخبار المحلية والعالمية بشكل حصري على مدار اليوم.