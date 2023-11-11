تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد 2023 Batoot Kids على نايل سات

قناة بطوط كيدز للأطفال إحدى القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى من الأفلام الكرتونية والأغاني والبرامج التي يستمتع بها الطفل، فهي أهم القنوات في الوطن العربي التي انتشرت بشكل واسع وحقيقه لذلك يتابعها قطاع كبير من الأطفال من مختلف الدول العربية فهي احدي قنوات المميزة التي يمكن أن تترك ابنك بأمان أمامها لا تقدم أي مشاهد عنف وجميع الأفلام الكرتونية والبرامج التي تقدمها تتناسب مع العادات العربية لذلك سوف نتعرف على ترددها خلال الآتي.

تردد قناة بطوط كيدز للاطفال

قناة بطوط كيدز يمكن أن تقوم بتنزيل ترددها على القمر الصناعي عن نايل سات فهي دائما تحرص على تحديث الترددات لكي يحصل أفضل جودة ممكنة من حيث الصوت والصورة وتستخدم تقنيات حديثة حتى لا يحدث أي تشويش أو تقطيع على ترددات أثناء المشاهدة مما يزعج المشاهدين لذلك يمكن أن تتابعها على تردد التالي:

تردد القناة 11411.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

معدل الترميز 27500

كيفية تنزيل قناة بطوط كيدز

من خلال التردد السابق تستطيع تنزيل تردد قناة بطوط كيدز للأطفال للاستمتاع بأروع الأوقات، فهي تقدم الأفلام الكرتونية وكذلك تقدم برامج تعليمية للأطفال مثل تعليم الحروف باللغة العربية والانجليزية، وكذلك الأرقام في شكل يتناسب مع عمر الأطفال لذلك يمكن أن يقضي الطفل وقت مفيد ومسلي أمام القناه ويتعلم منها الكثير لذلك يمكن تنزيلها من خلال التالي: