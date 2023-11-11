إذا كنت مما يبحثون عن تردد قناة نايل لايف الجديد يمكنك أن تعثر عليه بسهولة من خلال مقالنا هذا، تعتبر نايل لايف واحدة من القنوات المصرية البارزة والمعروفة التي تقدم محتوى متنوعًا وعالميًا فريدًا بما في ذلك برامج حوارية وبرامج ترفيهية بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام الدولية، كما تقدم العديد من البرامج الأسرية والتعليمية والتربوية وكذلك السياسية الهادفة، نحيطك علمًا بأن نايل لايف تتبع إلى شركة نايل الإعلامية التي تضم عددًا كبيرًا من القنوات المميزة في مجالات كثيرة.

تردد قناة نايل لايف الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

قناة النيل لايف لها شعبية وجماهيرية من مختلف الدول والأعمار لذلك سوف نوضح لك آخر تحديث لتردد قناة نايل لايف على القمر الصناعي نايل سات من خلال موقع البديل لكل ما هو جديد في النقاط الآتية:

التردد الجديد هو 11843.

معامل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معامل الاستقطاب H.

حول قناة نايل لايف

سوف يتم توضيح بعض النقاط الخاصة بقناة نايل لايف 2023 في الآتي: