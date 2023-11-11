تردد قناة ماجد الجديد 2023 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة ماجد الجديد، وذلك بعد التعديلات التي أجرتها القناة على تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات، حيث أنها تقوم بتقديم محتوى هادف من أغاني الأطفال الترفيهية والتعليمية التي تعلمهم الهجاء أو الحركات الرياضية، كما أنها تقوم بعرض برامج الكرتون التي تكسب الطفل الأخلاق والخصال الحميدة.

تردد قناة ماجد الجديد

تعد قناة ماجد أحد القنوات الترفيهية التي يحبها الأطفال الصغار، لما تعرض من أفلام الكرتون تحتوي على محتوى تعليمي وتعليم الطفل الأخلاق في جو من الترفيه والمتعة، كما تعد القناة قناة اماراتيه عربية، وتم إطلاق هذا الاسم اقتداءًا بمجلة ماجد الشهيرة، بحيث يتم تحميل على الريسيفر من خلال الخطوات التالية:

بحيث يكون تردد القناة هو: 12226.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

ويكون معدل الترميز للمقال هو: 27500.

ويكون الاستقطاب هو: أفقي.

كما يمكن تحميل القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي هو: عرب سات.

ويكون تردد القناة هو : 11804.

ويكون الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة هو : 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 3/4.

طريقة تثبيت قناة ماجد على الريسيفر

يتم تحميل تردد القناة على جهاز الريسيفر الخاص بالشخص وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي: