تردد قناة طيور الجنة 2023 تلك القناة التي أصبحت رمزًا للمرح والتعلم، والتي تعزز القيم الإيجابية والأخلاق الحسنة من خلال برامجها المتنوعة، ولكي لا تفوتكم أي من برامجها الممتعة والمفيدة، سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة للعام 2023 لذا تابعونا لمعرفة المزيد.

قناة طيور الجنة

طيور الجنة” هي قناة تلفزيونية أردنية مخصصة للأطفال، بدأت بثها في عام 2008 على نايلسات وتبث الآن على عربسات، تقدم القناة برامجها بواسطة أطفال، مما يجعل الأطفال المشاهدين يشعرون بالتواصل والانتماء، تركز البرامج على الحركة واللعب والبراءة والابتسامة والاهتمامات التي يشترك فيها الأطفال، تعزز القناة الأجواء العائلية، حيث يشاهد الأطفال أنفسهم في نجوم “طيور الجنة” ، تمتلك القناة خالد مقداد ومقرها في عمان، الأردن وتقدم القناة بثًا مستمرًا على مدار الساعة.

ما هي برامج قناة طيور الجنة؟

طيور الجنة” هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم مجموعة واسعة من البرامج الممتعة والتعليمية. من بين البرامج التي تعرضها القناة:

“أخبار الدار”: برنامج يقدم معلومات متنوعة ومفيدة.

“حكايات جنى”: برنامج يروي قصصًا وحكايات شيقة.

“الرسام الصغير”: برنامج يركز على الرسم والألوان.

“رياضة في رياضة”: برنامج يهتم بالألعاب الرياضية.

“كواليس”: برنامج يقدم نظرة خلف الكواليس.

“حروف الهجاء”: برنامج تعليمي يركز على تعليم الأطفال الحروف الأبجدية، هذه فقط بعض البرامج التي تقدمها القناة، وهناك الكثير من البرامج الأخرى المميزة.

تردد قناة طيور الجنة 2023

تبث قناة طيور الجنة، القناة المفضلة للأطفال، على القمر الصناعي نايل سات، وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة طيور الجنة 2023 .