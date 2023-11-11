تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 لمشاهدة اجمل برامج واغاني الاطفال على مدار اليوم

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 خلال الساعات الماضية، وذلك لأنها من أشهر القنوات الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال في الوطن العربي حيث إنها تقدم محتوى مميز يجمع بين تعليم الأطفال السلوكيات والتعاليم وبعض المعلومات الدينية من خلال أناشيدها المناسبة لفئة الأطفال، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه القناة بالإضافة إلى ذكر أحدث تردد لها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

الآن بصدد الحديث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 عبر نايل سات وعرب سات، وهي :

ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

والجدير بالذكر أن هذه القناة تعد ضمن إحدى القنوات الفضائية المصرية المختصة للأطفال، حيث تتميز بعدة جوانب فريدة، ومنها :

تقدم برامج تعليمية وترفيهية على مدار الساعة بشكل مجاني، مما يتيح للأطفال فرصة مشاهدة محتوى متنوع.

وتشمل البرامج التي تقوم بعرضها أغاني تعليمية تهدف إلى تعزيز الثقافة العربية والولاء للوطن.

بالإضافة إلى ذلك، أن خدمة بث القناة تتميز بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للصغار.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

يستطيع المشاهدين ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: