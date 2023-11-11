وصفات إزالة الهالات السوداء تعد الهالات السوداء حول العينين من المشكلات الجمالية الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص. قد تظهر هذه الهالات بسبب الإرهاق، نقص النوم، التوتر، أو حتى بسبب العوامل الوراثية.

وصفات إزالة الهالات السوداء

إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من الهالات السوداء وتفتيح منطقة العين.

الشاي الأخضر والكركم:

المكونات:

كيس شاي أخضر

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اغمري كيس الشاي الأخضر في ماء ساخن لبضع دقائق.

أزيلي الكيس وأضيفي الكركم والعسل إلى الماء.

قومي بتحريك المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

استخدمي قطعة قطنية لوضع هذا الخليط حول منطقة العين لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الخيار واللبن:

المكونات:

شريحة رقيقة من الخيار

ملعقتين كبيرتين من اللبن الطازج

الطريقة:

ضعي الشريحة الرقيقة من الخيار حول منطقة العين لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، قومي بتطبيق اللبن الطازج على المنطقة بواسطة قطعة قطنية.

اتركي اللبن لمدة 10 دقائق قبل أن تشطفي وجهك بالماء.

البطاطا المبشورة:

المكونات:

بطاطس صغيرة

قطعة قماش نظيفة

الطريقة:

اغسلي البطاطس وقشريها، ثم ابشريها جيدًا.

ضعي البطاطس المبشورة على العينين واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

قومي بتنظيف وجهك بلطف بواسطة القطعة النظيفة من القماش.

زيت اللوز الحلو:

الطريقة:

ضعي قطرات صغيرة من زيت اللوز الحلو حول العينين.

دلكي في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت ليتغلغل في الجلد ويتركه دون شطف.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم وصفات إزالة الهالات السوداء .